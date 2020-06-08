Три жителя Санкт-Петербурга пойдут под суд за приготовление шашлыка на Вечном огне

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении шашлыка на Вечном огне в Санкт-Петербурге, дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления… осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 мая обвиняемые пришли на место захоронения и надмогильного сооружения «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», где использовали пламя вечного огня для приготовления пищи на шампурах.

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После вручения указанным лицам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.