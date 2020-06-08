Россия готова к постепенному открытию туристического сезона — Мишустин

Автор: Гузель Галимова
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Во время совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что разработан план выхода туристической отрасли из ограничений, связанных с коронавирусом. 

Россия постепенно начинает готовиться к открытию курортного сезона. Так, во многих регионах с 1 июня уже возобновили работу санатории с медицинской лицензией. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что более 40 субъектов России соответствуют критериям для прилета путешественников. До 15 июня главам регионов поручено подготовить планы открытия туристической отрасли. 

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03.06.2020 759