Россиянам разрешили выезжать за границу к больным родственникам, на работу и учебу

Россияне смогут выехать за границу для ухода за больными родственниками, на работу и учебу, для прохождения лечения, об этом заявил Михаил Мишустин.

Также иностранцы получат возможность въезжать в Россию для лечения в российских медицинских организациях, а также однократно для ухода за родственниками, опекунами или попечителями. Подписаны соответствующие указы.

Напомним, что в марте после объявления ВОЗ о пандемии Россия временно закрыла свои границы.