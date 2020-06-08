Россиянам разрешили выезжать за границу к больным родственникам, на работу и учебу

Россияне смогут выехать за границу для ухода за больными родственниками, на работу и учебу, для прохождения лечения, об этом заявил Михаил Мишустин.
Также иностранцы получат возможность въезжать в Россию для лечения в российских медицинских организациях, а также однократно для ухода за родственниками, опекунами или попечителями. Подписаны соответствующие указы.
Напомним, что в марте после объявления ВОЗ о пандемии Россия временно закрыла свои границы.
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03.06.2020 760