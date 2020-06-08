Один человек погиб при столкновении двух грузовиков и легковушки в Гатчинском районе

Грузовик на скорости влетел в соседа по потоку, от удара которого отбросила на иномарку. Водитель грузовика скончался на месте.

Авария произошла около 11 часов утра 8 июня на 72 километре Южного полукольца, у деревни Пустошка. По предварительной информации, 44-летний водитель ISUZU не рассчитал дистанцию и скорость и въехал в попутный грузовик “Валдай”, за рулем которого находился 57-летний мужчина. От удара отечественный авто отбросило на Kia.

По информации регионального УГИБДД, от полученных травм водитель ISUZU скончался на месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.