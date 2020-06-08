В Выборгском районе грузовой поезд насмерть сбил местную жительницу

Машинист неоднократно подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Трагедия произошла 8 июня около 6.40 возле железнодорожной станции “Пригородная” в Выборгском районе Ленобласти. Женщина не реагировала на громкие сигналы грузового поезда. Машинист неоднократно подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Сообщается в пресс-службе СЗ СУ на транспорте СК РФ.

Жительница Выборгского района от полученных травм скончалась на месте. Проводится проверка.