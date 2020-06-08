Руководитель оркестра «Таврический» поддержал принятие поправок в Конституцию

Художественный руководитель оркестра «Таврический», дирижер Михаил Голиков выступил в поддержку принятия поправок в Конституцию России.
По словам дирижера, вносимые поправками изменения имеют значение для всех россиян. Михаил Голиков особенно выделяет охрану и защиту культурного наследия и богатства России. Понятия и основы русских литературы, музыки и языка будут защищены как от новых течений и субкультур, так и от смены настроений в руководстве страны.
По мнению дирижера, русская культура должна быть неоспорима. Не для возвышения над другими культурами, а для воспитания и преемственности будущих поколений.
Также Михаил Голиков приветствует поправки, затрагивающие семью, детство и воспитание подрастающего поколения. По его словам, существует много вызовов в методиках, разработанных в последнее время в области воспитания и обучения.