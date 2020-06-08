В Ленобласти мужчина сжег дачный дом матери своей возлюбленной из сети

В Ленобласти осудят жителя Петербурга, который после плохого расставания с возлюбленной из сети поджег дачный дом ее матери, который полностью сгорел.

Прокуратура Ленобласти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу петербуржца, обвиняемого в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Следствие установило, что мужчина познакомился в интернете с женщиной, но отношения продлились недолго. После расставания он стал угрожать ей расправой. Позже он поджег дачный дом матери потерпевшей. Имущественно полностью сгорело.

Мужчина находится под домашний арестом. Материалы уголовного дела направлены в суд.