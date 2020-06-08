В 10 районах Ленобласти не обнаружено новых заражений COVID-19 за сутки

В течение продолжительного периода времени прирост заболевших COVID-19 в Ленинградской области составляет от 50 до 58 человек. За исключением Тихвина и Гатчины, количество заразившихся в населенных пунктах варьируется от +1 до +3 случаев.

Как ранее сообщал ivbg.ru, по состоянию на 8 июня в Ленинградской области зафиксированы 50 новых случаев COVID-19. Заражения распределились следующим образом:

Волосовский район: +2 случая (Беседа, Большая Вруда).

Выборгский район: +6 случаев (Светогорск – 1, поселок Сосновый Бор – 1, Цвелодубово – 1, Выборг – 3).

Приозерский район: +5 случаев (Кузнечное – 1, Солнечное – 1, Мичуринское – 2, Сосново – 1).

Сланцевский район: +4 случая (Сланцы – 3, Загривье – 1).

Тихвинский район: +13 случаев (Тихвин – 11, Пашозеро –2).

Тосненский район: +1 случай (Федоровское).

Гатчинский район: +18 случаев (Виркино – 1, Вырица – 2, Коммунар – 1, Елизаветино – 2, Новый Учхоз – 1, Новый свет – 2, Куровицы – 1, Сяськелево – 1, Тяглино – 1, Гатчина – 6).

Киришский район (Кириши – 1).

Заражения не зафиксированы в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском и Подпорожском районах, а также в Сосновоборском городском округе.