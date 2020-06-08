Ленобласть определила победителей программы “Земский учитель”

Победили программы “Земский учитель” получат служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей.

Так, в Алеховщинскую школу в Лодейнопольском районе отправится работать учитель начальных классов из Калининградской области Татьяна Учаева. В Вознесенскую школу №7 в Подпорожском районе приедет учитель английского языка из Ленобласти Вера Черняк, в Приветненскую СОШ Выборгского района — учитель русского языка и литературы из Самарской области Галина Семенова.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава региона Александр Дрозденко на встрече с молодыми педагогами Выборга заявил, что Ленобласть поддержит специалистов программы «Земский учитель» путем выделения дополнительных денежных средств на приобретение жилья.