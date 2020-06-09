Во вторник теплосети Кудрово проверят на прочность

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Испытания затронут несколько улиц города.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что 9 июня в Кудрово будут проводиться испытания теплосетей.

Проверка коснётся следующих улиц:

  • Центральная
  • Венская
  • Австрийская
  • Английская
  • Столичная
  • Альпийская
  • Пражская
  • Проспекты Строителей и Европейский
  • Переулок Итальянский

Если вы стали свидетелем аварии на теплоцентрали об этом необходимо сообщить в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности.