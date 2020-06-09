Во вторник теплосети Кудрово проверят на прочность

Испытания затронут несколько улиц города.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что 9 июня в Кудрово будут проводиться испытания теплосетей.
Проверка коснётся следующих улиц:
- Центральная
- Венская
- Австрийская
- Английская
- Столичная
- Альпийская
- Пражская
- Проспекты Строителей и Европейский
- Переулок Итальянский
Если вы стали свидетелем аварии на теплоцентрали об этом необходимо сообщить в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности.