Во вторник теплосети Кудрово проверят на прочность

Испытания затронут несколько улиц города.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что 9 июня в Кудрово будут проводиться испытания теплосетей.

Проверка коснётся следующих улиц:

Центральная

Венская

Австрийская

Английская

Столичная

Альпийская

Пражская

Проспекты Строителей и Европейский

Переулок Итальянский

Если вы стали свидетелем аварии на теплоцентрали об этом необходимо сообщить в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности.