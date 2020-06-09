Подписаны ключевые договоры в рамках проекта комплекса в Усть-Луге — «Газпром»

Подписаны ключевые договоры в рамках проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, говорится в релизе «Газпрома».

«Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта по созданию в Ленинградской области комплекса переработки этансодержащего газа (включающего интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс) подписан ряд ключевых договоров», — сообщил «Газпром».

В частности, «Газпром» и «Русхимальянс» (оператор проекта) заключили 20-летние договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу, отмечает «Газпром». Согласно договору, компания будет поставлять «Русхимальянсу» 45 миллиардов кубометров этансодержащего газа в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома» в объёме около 18 миллиардов кубометров в год.

«Подписан также договор между «Русхимальянсом» и ООО «Балтийский Химический Комплекс» (100-процентное дочернее предприятие «Русгаздобычи») на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок — 20 лет», — говорится в релизе.

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«Русхимальянс» также заключил ЕРС-контракт с АО «НИПИГАЗ» (группа «Сибур») на полный цикл строительства объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. «НИПИГАЗ» обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.