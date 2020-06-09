Собака прокусила шею ребенку в Любани

Собака породы акита-ину, которую выгуливал без намордника 52-летний местный житель, сорвалась с поводка и укусила за шею 7-летнего мальчика 8 июня около 21:00. Ребенок госпитализирован в реанимацию детской клинической больницы. Вачи оценивают его состояние как тяжелое.

Нападение произошло в Любани Тосненского района. Владелец собаки сразу же убежал с места происшествия. Однако его в течение нескольких минут задержал участковый уполномоченный полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.