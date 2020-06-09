Стало известно, где 9 июня зафиксированы 49 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3287 человек. Выздоровели – 2321 человек. Умерли – 19 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Всеволожский район:

  • Мурино;
  • Кудрово.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Победа.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Войсковицы;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Терволово;
  • Коммунар;
  • Большие Колпаны;
  • Елизаветино;
  • Лампово;
  • Новый Свет;
  • Пижма;
  • Старосиверская;
  • Сяськелево;
  • Сусанино;
  • Семрино;
  • Лукаши.

Киришский район: 

  • Кириши.

Приозерский район:

  • Кузнечное;
  • Раздолье.