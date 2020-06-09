Стало известно, где 9 июня зафиксированы 49 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3287 человек. Выздоровели – 2321 человек. Умерли – 19 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Всеволожский район:

Мурино;

Кудрово.

Выборгский район:

Выборг;

Победа.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Войсковицы;

Сиверский;

Вырица;

Терволово;

Коммунар;

Большие Колпаны;

Елизаветино;

Лампово;

Новый Свет;

Пижма;

Старосиверская;

Сяськелево;

Сусанино;

Семрино;

Лукаши.

Киришский район:

Кириши.

Приозерский район: