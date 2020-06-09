Стало известно, где 9 июня зафиксированы 49 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3287 человек. Выздоровели – 2321 человек. Умерли – 19 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Всеволожский район:
- Мурино;
- Кудрово.
Выборгский район:
- Выборг;
- Победа.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Войсковицы;
- Сиверский;
- Вырица;
- Терволово;
- Коммунар;
- Большие Колпаны;
- Елизаветино;
- Лампово;
- Новый Свет;
- Пижма;
- Старосиверская;
- Сяськелево;
- Сусанино;
- Семрино;
- Лукаши.
Киришский район:
- Кириши.
Приозерский район:
- Кузнечное;
- Раздолье.