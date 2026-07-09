Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В нынешнем году событие выпадает на четверг. Напомним, история святыни обрела новую страницу в 2004 году: тогда икону вернули на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С тех пор в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни - в нашем материале.

Что представляет собой рукотворный образ?

Фрагмент фото: Тихвинский Богородично-Успенский мужской монастырь / ВК

Тихвинская икона Божией Матери, как и другие почитаемые образы Богоматери с Младенцем Иисусом, относится к типу Одигитрии. На ней Пречистая в левой руке держит Дитя, а правой привлекает к Нему внимание - так Она представляет смотрящим Небесного Царя.

Спаситель изображён со свитком в руке - он символизирует Евангелие. Вторая рука Младенца сложена в благословляющем жесте.

Сходство с другими похожими образами, в особенности со Смоленской иконой Божией Матери, может ввести в заблуждение. Однако у Тихвинской иконы есть несколько отличительных особенностей: наклон головы Девы Марии и особое положение ног Иисуса - правая нога расположена за левой, так что видна обнажённая пяточка.

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Предыстория

Одно из преданий гласит, что Тихвинская икона Божией Матери вышла из‑под руки апостола и евангелиста Луки ещё при жизни Богородицы. По другой версии, её создание связано с повелением патриарха Германа в VIII веке.

В течение нескольких веков образ Божией Матери находился в Иерусалиме, а затем его перевезли в Константинополь, где он пребывал вплоть до XIV века. За семь десятилетий до падения Константинополя икона исчезла - и спустя время появилась на Руси.

Первые упоминания об иконе в нашей стране датируются 1383 годом. Согласно «Сказаниям о Тихвинской иконе Богоматери», тогда она семь раз являлась людям в новгородских пределах. Впервые светлый лик узрели на Ладожском озере: местные рыбаки бросили снасти, наблюдая чудесное явление, пока оно не истаяло.

Из‑за места своего явления икону порой называют «Северной Царицей». Она появлялась и в других местах - там позже воздвигали часовни, и люди получали исцеление. Так, на берегу реки Тихвинки - отсюда и пошло название иконы - собралось множество людей, взывавших к Богородице. Во время общей молитвы икона спустилась в их руки, являя чудеса.

Возведение храма и чудеса

В тот же день началось возведение храма Успения Пресвятой Богородицы. Однако уже готовое основание вместе с иконой к утру следующего дня чудесным образом переместилось на другую сторону реки.

Строительство продолжили на месте, избранном, по преданию, самой Богородицей. Деревянный храм трижды горел, но святыня всякий раз оставалась невредимой.

По повелению Василия III в 1510 году на этом месте приступили к возведению каменной церкви. Но почти достроенное здание постигла беда - рухнули своды, едва не похоронив под обломками рабочих. Все были уверены, что люди погибли. Однако после трёхдневных работ по разбору завалов выяснилось, что все 20 строителей остались живы.

Через пять лет, в 1515 году, храм освятили. А в 1560 году по указу Ивана Грозного, который ранее посещал Тихвин, чтобы поклониться святыне, при храме был учреждён мужской монастырь. С этого времени икона стала именоваться Тихвинской.

Массовое почитание

Поголовную известность в народе святыня обрела после заключения Столбовского мира со шведами и возвращения Новгорода в 1617 году.

По легенде, икона помогла успешно оборонить Тихвинскую обитель в 1613 году. После того как шведов вытеснили с территории храма, они не раз пытались разрушить обитель и уничтожить саму икону. Но заступничество Богородицы не дало этим замыслам осуществиться.

В один из штурмов шведы оказались застигнуты врасплох. За полдня пути до храма, за рекой Сясь, врагам почудилось, будто их со всех сторон окружает бесчисленное войско. В панике шведы бросились бежать, давя друг друга.

Так Тихвинский монастырь уцелел, а вскоре начались переговоры о мире.

Фрагмент фото: Тихвинский Богородично-Успенский мужской монастырь / ВК

Возвращение святыни

К началу Великой Отечественной войны Тихвинская икона Божией Матери находилась в Тихвине, даже несмотря на то, что Успенский мужской монастырь закрыли в 1920‑х годах. Образ разместили в городском краеведческом музее, где он оставался экспонатом до ноября 1941 года.

В годы немецкой оккупации рукописный образ вывезли за пределы Советского Союза. Сначала святыню переправили во Псков, в 1944 году - в Ригу, а позднее доставили в американский православный храм в Чикаго. Долгие десятилетия икона хранилась вдали от родного дома.

Своё историческое место в Успенском соборе Тихвинского Богородичного Успенского монастыря она заняла лишь в 2004 году. В 2024‑м исполнилось ровно 20 лет с момента возвращения святыни.

9 июля Ленобласть отмечает 641‑летие Тихвинской иконы Божией Матери. По традиции в этот день в Тихвин съезжаются паломники из разных уголков России и других стран.

В чём помогает Богородица молящимся?

Считается, что тот, кто искренне возносит молитву Божией Матери возле одного из Её образов, может просить об исцелении от болезней, о снисхождении спокойствия, если человек потерял жизненные ориентиры, а также о благополучии близких, в особенности о рождении детей и их защите.

Перед Тихвинской святыней молятся об исцелении от сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, серьёзных нарушений опорно-двигательного аппарата и глазных болезней.

При этом скорбящие возле лика Богоматери могут обрести утешение.