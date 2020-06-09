Сегодня туристы в Выборге ходят мимо развивающихся на ветру строительных сетей, закрывающих былую красоту исторической части города. Вскоре сроки окончания реставрации Замкового острова подойдут к концу. Мы поговорили с директором выборгского музея-заповедника Александром Смирновым и председателем комитета по культуре Владимиром Цоем и узнали, что идет по плану, а что сдвигается на неопределенное время.

Как слезала штукатурка с Башни Олафа

Башня Святого Олафа, расположенная на территории музея-заповедника и находящаяся под управлением Цоя, была сдана после реставрации в 2018 году. Владимир Цой занимал должность руководителя объединенного «музея-заповедника Выборгский замок» четыре года и отвечал за реставрацию многих объектов. Хоть он и покинул ее 26 сентября 2019 года, по словам действующего директора Александра Смирнова, экс-руководитель «продолжает приезжать и давать советы».

Через год после завершения работ, в 2019, со стен башни обвалилась штукатурка. Работу реставраторов раскритиковали местные жители в социальных сетях. Владимир Цой после критики рассказал Ivbg.ru, что за отделку три года отвечает подрядчик, и все будет восстановлено, когда позволит погода:

«На протяжении ещё трех лет действуют гарантийные обязательства подрядчика, а впоследствии музей будет самостоятельно следить за состоянием обмазки. Как только позволят погодные условия, мы ждём специалистов для восстановления известкового слоя. Музей уже обратился с письмами в адрес органа охраны памятников и заказчика реставрационных работ», — рассказал Цой.

История со штукатуркой повторилась и в этом году. Мы вновь связались с Владимиром Цоем, но сроков восстановления стен Башни Олафа узнать не смогли:

«Обмазка часто слезает. Разумеется, все в курсе. Ничего нового под луной. Но всегда хочется, чтобы было чисто. Будем стремиться к совершенству», — сказал Цой.

Что с реставрацией в Выборге сегодня

Мы поговорили с действующим директором музея-заповедника Александром Смирновым. Он рассказал, почему никто не сообщил жителям Выборга, что проблемы со штукатуркой — обычное явление. Кроме того, Александр рассказал, проводятся ли раскопки на замковом острове и когда сдадут Дом наместника, корпуса цейхгаузов и два здания арсеналов.

Почему же никто не сообщил о том, что облезание штукатурного покрытия на отреставрированной башне Святого Олафа это запланированное явление?

Сложный вопрос. По замковым архивам мы знаем, что восьмерик белили каждые 5 лет. В нашем климате известковая побелка постоянно отваливается, особенно со стороны моря. Зачастую, происходит это либо осенью, либо весной, когда температура колеблется от плюса к минусу. За всю историю замка использовалась только известковая побелка — мы не нарушили этот постулат. Применение более сильных растворов может обернуться нарушением естественно сложившейся водонепроницаемости башни, что приведет к разрушению кирпичной кладки из-за удержания влаги. Это связанно с тем, что башня у нас не отапливаемая. Многие в комментариях пишут: «провели реставрацию, поставили леса, покрасили, леса сняли, а все снова сыпется.» На самом деле, штукатурка и покраска башни — это примерно 1% от всего того, что было сделано в период с 2016 по 2018 год. Основные работы были проведены в области «вычинки» башни, обустройства нового купола, смотровой площадки, укрепления фундаментов. Конечно, никто не предполагал, что штукатурка будет сыпаться так быстро, поэтому мы созвали реставрационную комиссию с участием представителей министерства культуры как заказчиков работ, музея, органов охраны памятников, комитет по культуре и производителя работ. В срок до 20 июня авторы проекта разработают более долговечную методику нанесения. При этом башня закрыта не будет, работы будут проводиться локально.

На каком этапе реставрации находятся Дом наместника, корпуса цейхгаузов и два здания арсеналов?

Можно говорить о том, что везде, кроме 3 корпуса цейхгаузов работы завершены на 90%. С третьим корпусом процесс затормозился из-за устройства лифта внутри, который надо поставить прежде, чем приступить к монтажу кровли. Что касается арсеналов – все по графику, но, возможно, дата завершения сдвинется на сезон. А в ближайшее время мы ожидаем начала реставрационных работ в здании тюрьмы, где располагается администрация музея.

Вы участвуете в реставрации вот уже на протяжении 5 лет. Давайте поговорим об ожиданиях, которые накладывались на ремонтные работы

Главное разочарование — это сроки. Я с 14 лет занимаюсь реставрационными работами и всегда понимал, что это процесс очень длительный, не поддающийся точному планированию. Частенько его хочется ускорить, но эта сфера полна долгой корректировки, проектной документации, да и всегда в ходе производственных работ вскрываются новые детали, требующие согласования. Таким образом, все растягивается на годы. Но нужно понимать, что лучше процесс будет занимать какое-то время, чем все сделают быстро, но кое-как. На сроки также влияет законодательство. Эта отрасль очень сильно зарегламентирована, например, когда проект реставрации здания только начинает создаваться, в смете указан хороший фундамент, а когда его откапывают, оказывается, что какая-то его часть в плачевном состоянии, а денег на его восстановление, разумеется, не предусмотрено.

Что изменилось после ухода Владимира Олеговича Цоя?

Безусловно, стало тяжелее. Никто из сотрудников не имеет такого объема опыта. Его основная заслуга – формирование коллектива музея. Замечу, что ни один процесс в замке, получивший свое начало под руководством Владимира Олеговича не застопорился. Также он регулярно посещает замок уже в качестве председателя комитета по культуре, помогает и дает советы.

На территории замкового острова все ещё производятся раскопки?

Помимо архитектурных объектов, культурный слой всего острова является федеральным памятником археологии. Любые строительные и земляные работы, связанные с углублением в грунт обязательно должны сопровождаться археологическими раскопками.

Теперь Вы только руководите процессом и сами не принимаете участие в раскопках?