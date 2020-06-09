15 июня в Ленобласти стартует летняя оздоровительная кампания

В следующий понедельник, 15 июня, лагеря Ленобласти примут пока только детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей медработников. Основная оздоровительная кампания стартует в июле.

Всего в государственные лагеря “Россонь”, “Маяк”, “Березняки”, “Восток” и “Орион” поедут 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений. Если медработники уже приобрели путевки, то им компенсируют 100% от расчетной стоимости путевки – 23 625 рублей.

В настоящее время учреждения принимают специальные комиссии в составе органов власти, представителей Роспотребнадзора и пожнадзора.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти летняя оздоровительная кампания для детей начнется в июле. Уже идет подготовительная работа, а также обсуждаются организационные моменты с Роспотребнадзором.