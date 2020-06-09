В Ленобласти водителям скорой помощи доплатят за работу с коронавирусными больными

Водителям скорой медицинской помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом, доплатят 40% ежемесячного дохода.

Губернатор Ленобласти подписал постановление о назначении стимулирующих выплатах водителям скорой медицинской помощи за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с коронавирусными больными. Им будут доплачивать по 40% от ежемесячного дохода. Об этом пишет online47.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти ввели дополнительные выплаты: врачам-патологоанатомам, которые работают с телами умерших с коронавирусом людей будут платить 160% среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу патологоанатомических отделений — 80% среднемесячного дохода, а младшему 40%.