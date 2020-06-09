Как ранее сообщал ivbg.ru, 8 июня во время пожара в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Сибирской в Сосновом Бору были эвакуированы 15 человек. Возгорание тушили 12 пожарных и три спецмашины. Во время происшествия из окна квартиры на четвертом этаже выпал пятилетний ребенок.

Сразу после происшествия его госпитализировали в реанимацию с травмой живота. А 9 июня перевели в хирургическое отделение. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

По данным следствия, это неудачна попытка спасения. Мать, пытаясь спасти ребенка, из окна стала звать на помощь. Очевидцы растянули простыню, мальчик пролетел четыре этажа, но неудачно приземлился, ударившись животом.