Со стройплощадки в Новосаратовке украли металла на миллион рублей

Подозреваемые в особо крупной краже со строящейся производственной базы во Всеволожском районе задержаны.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин 49 и 46 лет вывезли со стройплощадки почти 80 тонн металлических изделий. Стоимость украденного — более миллиона рублей.
Подозреваемые задержаны на двое суток. Следствие продолжается.
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