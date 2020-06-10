Со стройплощадки в Новосаратовке украли металла на миллион рублей

Автор: Гузель Галимова
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Подозреваемые в особо крупной краже со строящейся производственной базы во Всеволожском районе задержаны. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин 49 и 46 лет вывезли со стройплощадки почти 80 тонн металлических изделий. Стоимость украденного — более миллиона рублей.

Подозреваемые задержаны на двое суток. Следствие продолжается.

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09.06.2020 234