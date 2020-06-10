С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить

Минстрой России рассматривает временно заморозить тарифы за пользование услугами ЖКХ, ежегодная индексация которых должна произойти 1 июля.

Глава ведомства Владимир Якушев напомнил, что такую меру предлагали включить в нацплан восстановления российской экономики. В частности, ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий до 2021 года.

Напомним, что 1 июля проводится ежегодная индексация коммунальных тарифов для сдерживания инфляции. В среднем тарифы должны вырасти на 4%.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти до конца года отменили пени за неуплату услуг по ЖКХ, также коммунальные услуги не будут отключать за долги.