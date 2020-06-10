Путин рассмотрит возможность софинансирования строительства детской больницы в Сертолово 

Автор: Гузель Галимова
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На строительство здания для детской областной больницы в Сертолово планируется направить 12 млрд рублей.

Александр Дрозденко во время рабочей онлайн-встречи обсудил с Владимиром Путиным возможность софинансирования строительства новой больницы в Сертолово. Он отметил, что в здании 1876 года очень сложно разместить современное оборудование и этот объект является знаковым для региона. 

Путин оценил важность строительства новой больницы и направит вопрос о софинансировании проекта вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

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10.06.2020 44