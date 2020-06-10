Путин рассмотрит возможность софинансирования строительства детской больницы в Сертолово 

На строительство здания для детской областной больницы в Сертолово планируется направить 12 млрд рублей.

Александр Дрозденко во время рабочей онлайн-встречи обсудил с Владимиром Путиным возможность софинансирования строительства новой больницы в Сертолово. Он отметил, что в здании 1876 года очень сложно разместить современное оборудование и этот объект является знаковым для региона.

Путин оценил важность строительства новой больницы и направит вопрос о софинансировании проекта вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.