Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

Россияне, которые работают в день голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную оплату труда, остальные — обычную оплату за рабочий день.

“За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль”, — заявила РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Напомним, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля, в связи с этим этот день был объявлен выходным. Также в ближайшее время россиян ожидает дополнительный выходной с сохранением заработной платы — 24 июня. В этот день состоится парада Победы.