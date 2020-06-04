Россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих неделях в июне

В июне россиян ждут два дополнительных выходных в связи с празднованием 12 июня Дня России и проведением 24 июня парада Победы.

Так, в связи с празднованием Дня России будет сокращена рабочая неделя с 8 по 11 июня включительно. При этом последний рабочий день будет сокращен на один час. Напоминает Роструд.

24 июня в России пройдет парад Победы, в связи с этим Владимир Путин объявил этот день нерабочим с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни 22-23 июня и 25-26 июня.