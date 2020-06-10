В прошлом году 38 тысяч человек переехали жить в Ленобласть

За последние восемь лет почти 220 тысяч человек выбрали Ленобласть местом для проживания.

Во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием Александр Дрозденко заявил, что Ленобласть входит в пятерку наиболее миграционно привлекательных регионов в стране. Только за 2019 год в регион переехали жить 38 тысяч человек, 90% из которых – жители российских регионов. Он также добавил, что четверть приезжающих — семьи с детьми.

Напомним, по данным на конец 2019 года численность населения в Ленобласти составила 1,876 млн человек.