Легковой автомобиль сбил трех человек на остановке в Санкт-Петербурге – ГУМЧС

Автор: Александр Селиванов
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Легковой автомобиль, въехавший в остановку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в среду вечером, сбил трех человек, сообщает городское управление МЧС России.

Источник: 78.ru

Как отмечает ведомство, ДТП произошло в 23.24 мск на проспекте Славы в районе дома №45.

«Легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек», — говорится в сообщении.

Пострадавших, среди которых нет детей, осматривали медики, информирует МЧС.

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