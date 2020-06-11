Экс-главу администрации Пудомягского поселения заключили под стражу

Экс-чиновница арестована по делу о превышении должностных полномочий. Ранее в ее доме прошли обыски.

Как сообщает пресс-служба следкома Ленобласти, суд избрал меру пресения бывшей главе администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского района в виде заключения под стражу.

По версии следствия, женщина подписала акты приемки выполненных работ по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, но при этом зная, что они не выполнены. Ущерб сельского поселения оценен в 4,8 млн рублей. При обыске у нее изъяли более 6 миллионов рублей и документы.

Следствие продолжается.