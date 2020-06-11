Сосновый Бор перейдет в “красную зону” по коронавирусу

Местным властям не удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции и за месяц ситуация в Сосновом Бору значительно ухудшилась.

Отвечая в Instagram на вопрос подписчика, Александр Дрозденко сообщил, что 12 июня город переведут из “желтой” зоны в “красную” и в помощь направят комитет по здравоохранению. Таким образом, с завтрашнего дня в Сосновом Бору будут действовать более жесткие ограничительные меры.

На сегодняшний день в Сосновом Бору около 250 заболевших коронавирусом и один смертельный случай.