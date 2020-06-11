В Кудрово продолжаются работы по благоустройству парка “Оккервиль”

Автор: Гузель Галимова
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В парке планируют построить прогулочную дорожку и разбить газоны. Объявлен тендер на проведение работ.

На эти цели из местного бюджета выделят 2,2 млн рублей, сообщает RosTender.info. Подрядчикам предстоит построить прогулочную дорожку из фигурной тротуарной плитки и разбить газоны после предварительной подготовки почвы. 

Планируется, что все работы по благоустройству парка будут завершены в сентябре. Общая стоимость реконструкции составит 14,9 млн рублей.

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20.05.2020 421