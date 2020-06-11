Первая очередь ЖК «Елки Вилладж» в Агалатово готовится к заселению

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод котельной для ЖК «Елки Вилладж» во Всеволожском районе Ленобласти.

В ближайшее время конкурсный управляющий подаст документы в администрацию Всеволожского района для получения акта ввода первой очереди проблемного жилого комплекса. Вскоре ключи от долгожданных квартир получат 263 человека.

Вторая очередь ЖК «Ёлки Вилладж» достроят за счет средств федерального и регионального бюджета через механизмы “Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства”. В ноябре 2019 года подписано соответствующее соглашение.

Напомним, жилой комплекс «Yolkki Village» — проект квартальной застройки, которая велась в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области застройщиком ООО «Гранд-Строй». На данный момент застройщик признан банкротом. Всего должно быть построено четыре очереди. Первую очередь, по данным официального сайта ООО «Гранд строй», должны были сдать в I квартале 2017 года, вторую – в III квартале 2018 года.