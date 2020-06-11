В Кингисеппе построят жилье для сотрудников будущего газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

Планируется, что в микрорайоне №7 в Кингисеппе появится жилье для сотрудников будущего комплекса переработки этансодержащего газа. Строительством, возможно, займется госкорпорация ВЭБ.РФ.

Сегодня, 11 июня, Кингисеппский район вместе с Александром Дрозденко посетил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Они обсудили реализацию проекта строительства комплекса переработки этансодержащего газа, проект развития Кингисеппа и трансграничной агломерации Кингисепп – Усть-Луга – Ивангород – Нарва.

“Вблизи порта Усть-Луга заявлен масштабный проект по переработке этансодержащего газа. Это инвестиции, которые будут направлены не только на создание производственных мощностей. Это инвестиции в комплексное развитие территории”, – отметил Александр Дрозденко.

Компания ВЭБ.РФ также рассматривает возможность строительства жилья в микрорайоне №7 в Кингисеппе для сотрудников будущего комплекса. Планируется, что к 2022-2023 годам здесь будет построено до 190 тысяч квадратных метров жилья для семей более чем 3 тысяч сотрудников. Также в планах строительство детского сада на 468 мест и школы на 710 мест. На первом этапе жилье будет предоставляться сотрудникам комплекса в аренду с правом выкупа в собственность.