В течение 20 лет этот показатель не опускался ниже 80%.

Согласно данным опроса ВЦИОМ 89% россиян считают себя патриотами своей страны. 8% опрошенных признались, что не относят себя к патриотам России, а оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.

47% респондентов считают, что патриот — это тот, кто любит свою страну. 44% считают, что патриотизм означает работу на благо страны и ее процветание, 34% — стремление к изменению положения дел, чтобы обеспечить достойное будущее.

Среди событий последних 10-15 лет, которыми опрошенные гордятся: присоединение Крыма — 16%, Олимпиада в Сочи и олимпийские победы — 10%, развитие армии и военной промышленности — 9%.