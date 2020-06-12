Первый специализированный препарат от коронавируса закупили в больницы Тихвина и Волхова

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции уже поступил в больницы районов. Первая партия препарата стоила Ленобласти двух миллионов рублей.

По информации издания «Фонтанка», 90 упаковок авифавира поступили в Тихвинскую межрайонную больницу. В свою очередь в Волховскую межрайонную больницу было закуплено 10 упаковок препарата.

В администрации региона сообщили, что Комздрав Ленобласти выделит на закупку лекарств 50 миллионов рублей. В ближайшее время в регионе появятся новые партии авифавира и актемры, с которой он должен идти в комбинации.