В Ленобласти зафиксированы 52 новых случаев COVID-19 на 12 июня

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8987 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 52 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 274.

Всего в России – 511 423 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 183 летальный случай. Выздоровевших – 8220 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 6532 человека, а выздоровели – 261 150 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам: