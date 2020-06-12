В Ленобласти зафиксированы 52 новых случаев COVID-19 на 12 июня

Автор: Александр Селиванов
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 8987 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 52 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 274.

Всего в России – 511 423 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 183 летальный случай. Выздоровевших – 8220 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 6532 человека, а выздоровели – 261 150 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам:

  • Москва – 2255
  • Московская область – 768
  • Санкт-Петербург – 274
  • Нижегородская область – 361
  • Тульская область – 209
  • Республика Ингушетия – 171
  • Саратовская область – 169
  • Владимирская область – 164
  • Алтайский край – 162
  • Белгородская область – 157
  • Рязанская область – 132
  • Ростовская область – 129
  • Свердловская область – 122
  • Республика Саха (Якутия) – 117
  • Новосибирская область – 116
  • Брянская область – 115
  • Ярославская область – 109
  • Ставропольский край – 107
  • Волгоградская область – 105
  • Ханты-Мансийский АО – 98
  • Пензенская область – 95
  • Омская область – 91
  • Самарская область – 90
  • Челябинская область – 88
  • Воронежская область – 85
  • Забайкальский край – 80
  • Республика Чувашия – 73
  • Орловская область – 69
  • Республика Марий Эл – 65
  • Краснодарский край – 63
  • Красноярский край – 61
  • Республика Бурятия – 59
  • Республика Коми – 59
  • Курская область – 58
  • Пермский край – 55
  • Кировская область – 54
  • Ульяновская область – 54
  • Калужская область – 52
  • Липецкая область – 50
  • Ленинградская область – 52
  • Тюменская область – 46
  • Оренбургская область – 45
  • Архангельская область – 43
  • Ивановская область – 41
  • Тверская область – 38
  • Кабардино-Балкарская Республика – 36
  • Тамбовская область – 35
  • Удмуртская Республика – 35
  • Республика Адыгея – 34
  • Вологодская область – 32
  • Иркутская область – 32
  • Смоленская область – 32
  • Республика Хакасия – 31
  • Мурманская область – 30
  • Республика Мордовия – 30
  • Калининградская область – 26
  • Республика Дагестан – 26
  • Астраханская область – 25
  • Республика Калмыкия – 25
  • Кемеровская область – 22
  • Республика Северная Осетия — Алания – 21
  • Амурская область – 20
  • Приморский край – 20
  • Псковская область – 20
  • Республика Карелия – 19
  • Республика Башкортостан – 18
  • Республика Алтай – 13
  • Еврейская автономная область – 12
  • Томская область – 12
  • Камчатский край – 11
  • Костромская область – 10
  • Карачаево-Черкесская Республика – 9
  • Республика Крым – 7
  • Ненецкий автономный округ – 6
  • Новгородская область – 5
  • Республика Тыва – 5
  • Курганская область – 4
  • Республика Татарстан – 4
  • Хабаровский край – 4
  • Магаданская область – 3
  • Чеченская Республика – 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ – 2.