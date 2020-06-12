В Ленобласти зафиксированы 52 новых случаев COVID-19 на 12 июня

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8987 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 52 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 274.
Всего в России – 511 423 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 183 летальный случай. Выздоровевших – 8220 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 6532 человека, а выздоровели – 261 150 человек.
Динамика заболевания по городам и регионам:
- Москва – 2255
- Московская область – 768
- Санкт-Петербург – 274
- Нижегородская область – 361
- Тульская область – 209
- Республика Ингушетия – 171
- Саратовская область – 169
- Владимирская область – 164
- Алтайский край – 162
- Белгородская область – 157
- Рязанская область – 132
- Ростовская область – 129
- Свердловская область – 122
- Республика Саха (Якутия) – 117
- Новосибирская область – 116
- Брянская область – 115
- Ярославская область – 109
- Ставропольский край – 107
- Волгоградская область – 105
- Ханты-Мансийский АО – 98
- Пензенская область – 95
- Омская область – 91
- Самарская область – 90
- Челябинская область – 88
- Воронежская область – 85
- Забайкальский край – 80
- Республика Чувашия – 73
- Орловская область – 69
- Республика Марий Эл – 65
- Краснодарский край – 63
- Красноярский край – 61
- Республика Бурятия – 59
- Республика Коми – 59
- Курская область – 58
- Пермский край – 55
- Кировская область – 54
- Ульяновская область – 54
- Калужская область – 52
- Липецкая область – 50
- Ленинградская область – 52
- Тюменская область – 46
- Оренбургская область – 45
- Архангельская область – 43
- Ивановская область – 41
- Тверская область – 38
- Кабардино-Балкарская Республика – 36
- Тамбовская область – 35
- Удмуртская Республика – 35
- Республика Адыгея – 34
- Вологодская область – 32
- Иркутская область – 32
- Смоленская область – 32
- Республика Хакасия – 31
- Мурманская область – 30
- Республика Мордовия – 30
- Калининградская область – 26
- Республика Дагестан – 26
- Астраханская область – 25
- Республика Калмыкия – 25
- Кемеровская область – 22
- Республика Северная Осетия — Алания – 21
- Амурская область – 20
- Приморский край – 20
- Псковская область – 20
- Республика Карелия – 19
- Республика Башкортостан – 18
- Республика Алтай – 13
- Еврейская автономная область – 12
- Томская область – 12
- Камчатский край – 11
- Костромская область – 10
- Карачаево-Черкесская Республика – 9
- Республика Крым – 7
- Ненецкий автономный округ – 6
- Новгородская область – 5
- Республика Тыва – 5
- Курганская область – 4
- Республика Татарстан – 4
- Хабаровский край – 4
- Магаданская область – 3
- Чеченская Республика – 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 2.