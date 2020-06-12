Парк Монрепо будет полностью обеспечен водой до открытия

После проведения проектных работ водоснабжение и канализацию также получат жители Петровского микрорайона Выборга.

В Выборге начались масштабные работы по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением микрорайона «Петровский». В том числе водоснабжением будет обеспечен парк Монрепо.

Так общий объем предоставляемых парку услуг составит: объем по воде — 30 кубометров в сутки, по канализации — 49. Обеспечить парк постоянным водоснабжением и водоотведением планируется в 2023 году.

Стоит отметить, что для полного открытия парка было решено подвести в Монрепо воду и канализацию по временной схеме. Такие действия должны ускорить открытие парка. Водопровод и сети водоотведения будут проведены осенью 2020 года, а Леноблводоканал готов обеспечивать парк водой в полном объёме.