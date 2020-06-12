Подготовка к саммиту ШОС в Санкт-Петербурге идет полным ходом – генсек

Подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, перенесённого на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции, идёт полным ходом, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.

«Сейчас мы готовимся к проведению Санкт-Петербургского саммита ШОС. Как известно, в связи с пандемией президент России принял решение перенести саммит ШОС на осень этого года. Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах-членах ШОС. Тем не менее, работа по подготовке главного события этого года идёт полным ходом», — заявил Норов на встрече с журналистами.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приёме в организацию Индии и Пакистана.