На восьми федеральных трассах Ленобласти ограничено движение 13 июня

На федеральных трассах Ленобласти 13 июня вводится ограничение движения в связи с проведением дорожных работ.
Ограничения введены на следующих отрезках федеральных трасс:
Р-21 «Кола» Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 80 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00. Устранение размыва обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Петербург – Выборг – граница с Финляндией:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Мойка и механизированная очистка проезжей части.
А-181 «Выборг – Светогорск»:
- км 36+933 (мост через Вуоксу) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00. Капитальный ремонт моста.
А-181 «Магистральная»:
- км 100-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Заливка швов.
- км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала» Петербург – Сортавала – Р-21 «Кола»:
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Очистка проезжей части.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 141 ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 19:00. Промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 502 ограничение скорости движения в сторону Тихвина с 08:00 до 19:00. Промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.