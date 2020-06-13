На восьми федеральных трассах Ленобласти ограничено движение 13 июня

На федеральных трассах Ленобласти 13 июня вводится ограничение движения в связи с проведением дорожных работ.

Ограничения введены на следующих отрезках федеральных трасс:

Р-21 «Кола» Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 80 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00. Устранение размыва обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Петербург – Выборг – граница с Финляндией:

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Мойка и механизированная очистка проезжей части.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

км 36+933 (мост через Вуоксу) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00. Капитальный ремонт моста.

А-181 «Магистральная»:

км 100-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Заливка швов.

км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала» Петербург – Сортавала – Р-21 «Кола»:

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Очистка проезжей части.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 141 ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 19:00. Промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»: