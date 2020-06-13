С 15 июня в Ленобласти будет снят запрет на посещение лесов

Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому с 15 июня в Ленинградской области снимается запрет на посещение лесов. Снятие особого режима доступа в леса в связи с COVID-19 поручено обеспечить комитету по природным ресурсам региона.

Несмотря на снятие ограничений на посещение, в лесах по-прежнему следует соблюдать требования пожарной безопасности. Их нарушение влечет за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Редакция ivbg.ru напоминает: запрет на посещение лесов в Ленинградской области введен 31 марта 2020 года. Это было сделано для предотвращения распространения COVID-19 территории региона.