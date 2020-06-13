Фото: жительницу Лебяженского поселения поздравили с 95-летием Путин и Дрозденко

Жительнице Лебяженского поселения Таисии Ивановне Аистовой 13 июня исполняется 95 лет. Таисия Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны. Награждена медалью «За Доблестный труд».

Таисию Ивановну поздравили с днем рождения глава администрации Ломоносовского района Сергей Годов, председатель комитета по печати Константин Визирякин и глава Лебяженского поселения Сергей Воеводин. Также ей передали поздравления от президента России и губернатора Ленинградской области. Помимо подарков ей презентовали цветы и подписку на районную газету «Балтийский луч».