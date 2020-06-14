В Кировске утонул мужчина, пытаясь спасти соседку

В Кировске идут поиски мужчины, который ушел под воду на глазах у очевидцев, отправившись срезать якорь застрявшей лодки.
Сообщается, что мужчина откликнулся на просьбу о помощи своей соседки, которая рыбачила на лодке недалеко от набережной Невы — якорь за что-то зацепился и его нужно было срезать. Мужчина отплыл от берега метров на 30 и на глазах очевидцев ушел под воду, так и не всплыл. По предварительным данным, мужчина до этого выпил.
На месте работали поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, но поиски результата не дали.
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