В России отменили “банковский роуминг”

В России 14 июня вступил в силу закон, который отменяет комиссию за перевод в пределах одного банка между российским регионами.

Данный закон Владимир Путин подписал в декабре 2019 года. Согласно закону, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

В документе говорится, что переводы в рамках одного банка являются внутренними переводами и потому установленная комиссия свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.