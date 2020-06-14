Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидается в Ленобласти 15 июня

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, жителей Ленобласти 15 июня ждет переменная облачность.
Согласно сообщениям синоптиков, ночью ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем — переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9…+14 гр., местами до +6 гр., днем столбики термометров покажут +23…+28 гр.
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12.05.2020 1146