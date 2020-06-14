Путин: Россия выходит из эпидемии коронавируса с минимальными потерями

Президент России заявил, что страна уверенно выходит из эпидемии коронавируса и с минимальными потерями.

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал ПУтин в эфире телеканала «Россия 1».

Он выразил надежду на то, что данная тенденция продолжится.

Напомним, что в России уже в течение месяца выявляют порядка 9−8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день.