Полковую пушку 1941 года достали со дна Невы в Ленобласти – подробности

В Кировском районе Ленинградской области состоялся торжественный подъем со дна Невы 76-мм полковой пушки образца 1927 года, затонувшей при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года, сообщили в пресс-службе Совета Федерации России.

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«Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдёт на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге», — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин.

«После реставрации пушку установят на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» по поручению Валентины Матвиенко. Возможно, что можно будет организовать залп из ее орудия на торжественном открытии», — рассказал журналистам Дмитрий Василенко.

Планируется, что по номеру орудия исследователи постараются определить принадлежность пушки к войсковой части, узнать судьбу артиллерийского расчёта.

Ранее в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кировском районе проводились поисковые работы силами энтузиастов-поисковиков. В течение 45 дней была обследована акватория реки Невы в районе боев, проходивших на плацдарме Невский пятачок. 20 мая 2020 года на дне Невы в районе Кировска на глубине 10 метров была обнаружена 76-мм полковая пушка образца 1927 года в походном положении.

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Как сообщили в пресс-службе Кировского района, сейчас орудие будет доставлено на Невский судоремонтный завод в Шлиссейбурге.