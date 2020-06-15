Полковую пушку 1941 года достали со дна Невы в Ленобласти – подробности

В Кировском районе Ленинградской области состоялся торжественный подъем со дна Невы 76-мм полковой пушки образца 1927 года, затонувшей при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года, сообщили в пресс-службе Совета Федерации России.
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин.
Планируется, что по номеру орудия исследователи постараются определить принадлежность пушки к войсковой части, узнать судьбу артиллерийского расчёта.
Ранее в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кировском районе проводились поисковые работы силами энтузиастов-поисковиков. В течение 45 дней была обследована акватория реки Невы в районе боев, проходивших на плацдарме Невский пятачок. 20 мая 2020 года на дне Невы в районе Кировска на глубине 10 метров была обнаружена 76-мм полковая пушка образца 1927 года в походном положении.
Как сообщили в пресс-службе Кировского района, сейчас орудие будет доставлено на Невский судоремонтный завод в Шлиссейбурге.