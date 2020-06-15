Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны 4 489 человек, всего выписаны 284 539

За сутки после COVID-19 в России выписаны 4 489 человек, всего выписаны 284 539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 489 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 284 539», — говорится в сообщении.

В частности, 1 549 человек выписаны в Москве, 849 — в Подмосковье, 130 — в Ханты-Мансийском автономном округе.