Фото: жители деревни Немжи завершают ежегодный ремонт моста через Оять

Ежегодно администрации Винницкого сельского поселения доставляет новые доски для моста, а местные жители собственными силами ремонтируют переправу через Оять.

Вот и в этом году жители Немжи не изменяют традициям, в группе «Немжинский дом культуры» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии ремонтных работ. На кадрах видно, как мужчины налаживают переправу.

Как рассказал глава местной администрации Александр Кузнецов, мост через Оять в деревне Немже традиционно каждый год ремонтируется в конце весны – начале лета. Устраняют тем самым сезонные подмывы, иногда меняется полотно, а иногда и опоры.

Для жителей деревни переправа имеет огромное значение. Она не только соединяет две деревни — Кармановскую и Еремеевскую, но и является частью исторического деревенского массива Немжа.