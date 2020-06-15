Видео: школьник планировал массовые убийства и взрывы в школе Волгограда

ФСБ предотвратило массовое убийство в школе в Волгограде. Задержан 14-летний школьник, который готовил нападение на учебное заведение. Изъяты 18 «коктейлей Молотова», самодельная бомба, компоненты к взрывчатке и холодное оружие.

Также при обысках у подозреваемого найдены записи с инструкциями по изготовлению взрывчатки и по организации нападений. По словам подростка, бомбу и «коктейли Молотова» он готовил для развлечения – повзрывать на городском пустыре.

По данным следствия, молодой человек готовил нападение на конкретного преподавателя и учеников, с которыми у него был конфликт.