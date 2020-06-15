За четыре дня на дорогах Ленобласти и Петербурга задержали 76 пьяных водителей

Всего с 11 по 14 июня было зафиксировано 8338 нарушений правил дорожного движения. Задержано 216 нарушителей.

Согласно статистике, которую опубликовала пресс-служба управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за четыре дня инспекторы задержали 76 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 31 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. А 111 автолюбителей выехали на полосу встречного движения. Пишут «Невские новости».

Всего на дорогах города и области было зафиксировано 8338 нарушений правил дорожного движения. В 392 случаях были виноваты пешеходы, в 7946 – водители.