РЖД тестируют новый маршрут контрейлерных перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург

Первую гружёную контрейлерную платформу впервые отправили по новому маршруту – из Калининграда в Санкт-Петербург — в рамках серии тестовых перевозок, которые проводят РЖД, сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД).

Контрейлерные перевозки — это перевозки грузового автотранспорта, в том числе прицепов, полуприцепов, трейлеров, на платформе по железной дороге.

«Автомобильный полуприцеп с полимерной продукцией калининградских предприятий закреплён на контрейлерной платформе и отправлен в составе грузового поезда. Расчётное время в пути – двое суток, что в два раза быстрее, чем перевозка автомобильным транспортом, при сопоставимой стоимости перевозки. При этом обеспечивается существенное сокращение логистических издержек за счёт более быстрого прохождения международных пунктов пропуска по железной дороге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае из Калининграда в Москву отправили первую контрейлерную платформу в составе контейнерного поезда. Кроме того, как сообщили в РЖД, первая контрейлерная отправка со строительными материалами в составе контейнерного поезда была организована в мае из Москвы (со станции Кунцево-2) в Новосибирск (на станцию Клещиха). Срок доставки полуприцепа на станцию Клещиха составил около пяти дней, что быстрее, чем автомобильным транспортом.

По информации КЖД, новая технология позволит не только увеличить объёмы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, а также снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию.