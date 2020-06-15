Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на летние выходные дни

С началом дачного сезона на некоторых дорогах Ленобласти вводится запрет на проезд грузовиков массой более трех тонн, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Так, ограничение движения будет действовать со второй половины пятницы до полуночи воскресенья вплоть до 30 августа. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Запрет будет действовать на 25 региональных дорогах, в частности на Колтушском шоссе, Дороге жизни, Токсовском шоссе, подъезде к Красносельскому району через Малое Карлино, подъезде к Гатчине, Гостилицком шоссе, трассе «Зеленогорск — Приморск — Выборг», Старовыборгском шоссе и на дороге «Петербург — Ручьи».

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, машины, доставляющих продукты и лекарства, автомобилидорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники.