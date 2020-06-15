В Ленобласти молодых врачей обеспечат служебным жильем

Молодым врачам, которые приезжают работать в поселения Ленобласти, будет предоставляться служебная квартира с возможностью приватизации через 10 лет.
В Ленобласти разрабатывается новая программа по обеспечению жильем молодых врачей. Согласно которой семейные врачи смогут получить квартиру уже через три годы, а одинокие — после пяти лет работы. Через 10 лет у них появится возможность их приватизировать.
Отмечается, что квартиры будут приобретены за счет областного и муниципального бюджетов в соотношении 75/25.
Напомним, в Ленобласти действуют ряд мер и программ для поддержки медицинских работников:
- Именные стипендии от 5 до 10 тысяч рублей;
- Единовременное пособие для молодых специалистов, впервые поступивших на работу, — 100 тысяч для врачей и для 50 тыс. рублей для среднего медперсонала;
- Ежегодная (в течение 3 лет работы) единовременная выплата для молодых специалистов — 56,5 тыс. рублей;
- Ежегодные выплаты для медработников дефицитных специальностей — 120 тыс. руб.
- В рамках программы “Земский доктор” — 1,5 млн руб. для врача и 750 тыс. руб. для фельдшера.
- Единовременные выплаты для средних медработники в возрасте до 50 лет, приехавшие в сельский населенный пункт, — 345 тыс. руб.