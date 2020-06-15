В Ленобласти молодых врачей обеспечат служебным жильем

Молодым врачам, которые приезжают работать в поселения Ленобласти, будет предоставляться служебная квартира с возможностью приватизации через 10 лет.

В Ленобласти разрабатывается новая программа по обеспечению жильем молодых врачей. Согласно которой семейные врачи смогут получить квартиру уже через три годы, а одинокие — после пяти лет работы. Через 10 лет у них появится возможность их приватизировать.

Отмечается, что квартиры будут приобретены за счет областного и муниципального бюджетов в соотношении 75/25.

Напомним, в Ленобласти действуют ряд мер и программ для поддержки медицинских работников: